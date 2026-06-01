A diez días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los trabajos de preparación en el Fan Festival de Guadalajara continúan bajo la supervisión de las autoridades encargadas de garantizar una experiencia segura para los aficionados. Este lunes 1 de junio, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Director de Seguridad y Protección Civil de FIFA México, realizó un recorrido por las instalaciones que se montan en la Plaza Liberación, en el Centro Histórico tapatío.

Durante su visita, el directivo dio seguimiento a los avances en materia de seguridad, aspecto que será fundamental para el correcto funcionamiento de uno de los espacios que concentrará a miles de personas durante la justa mundialista. La presencia de Martínez-Celis refleja la importancia que tendrá este punto de reunión dentro de la estrategia de organización del torneo en territorio mexicano.

Destaca la instalación de la pantalla principal

Mientras las revisiones continúan, el Fan Festival comienza a mostrar una imagen cada vez más cercana a la que tendrán los aficionados cuando inicie la competencia, el próximo 11 de junio . Entre los avances más visibles destaca la instalación de la pantalla principal, donde serán transmitidos los 104 partidos del Mundial 2026.

Este espacio permitirá que locales y visitantes disfruten de la fiesta futbolística en pleno corazón de Guadalajara, aunque el acceso estará regulado por límites de aforo establecidos por las autoridades. La medida busca garantizar condiciones óptimas de seguridad y cumplir con los protocolos de protección civil previstos para eventos masivos.

Una de las sedes más representativas de México dentro del torneo

Con el inicio de la Copa del Mundo cada vez más cerca, Guadalajara acelera el paso para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales. La ciudad, considerada una de las sedes más representativas de México dentro del torneo, apuesta por ofrecer una experiencia única tanto dentro como fuera de los estadios.

El Fan Festival de Plaza Liberación será uno de los principales escaparates de esa celebración, y los recorridos de supervisión confirman que la organización trabaja para que todo esté listo cuando el Mundial 2026 comience oficialmente.

Datos

El Mundial 2026 arranca oficialmente el próximo 11 de junio, con el partido México vs Sudáfrica

Serán 104 los partidos que se transmitirán en la pantalla gigante de la Plaza Liberación

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

OF