Autoridades estatales aseguran que Jalisco está listo para el Mundial de 2026, el cual comenzará el 11 de junio y del que el Estadio Guadalajara albergará cuatro partidos de la justa mundialista.

El despliegue operativo de seguridad será de 17 mil 181 elementos, señaló el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien comentó que, del total, habrá 15 mil agentes de corporaciones como la Secretaría de Seguridad del Estado, Policía Metropolitana, municipios y la Guardia Nacional. Además, habrá 500 elementos de la Policía Vial y mil 681 oficiales de Protección Civil y Bomberos.

"Es un Estado seguro, que está preparado para recibir con seguridad a quienes nos visitan y a las y los jaliscienses", dijo en rueda de prensa.

Habrá cierres viales y restricciones en la Última Milla: Policía Vial

La Policía Vial contará con un operativo para agilizar el tránsito de vehículos, recordando que habrá restricciones y modificaciones, por ejemplo, en la zona de la llamada Última Milla, en la que no se permitirá la circulación vehicular en el Circuito JVC, desde el cruce de la avenida Vallarta y Aviación, en donde habrá restricciones y controles de acceso al Estadio Guadalajara, hasta la avenida del Bosque, al sur del inmueble.

En el Centro Histórico, se recordó que habrá cierres viales en calles como Hidalgo, Liceo, Morelos o una parte de Ramón Corona debido al Fan Fest en Plaza Liberación.

Mercedes Cruz Vázquez, directora de Movilidad de Zapopan, reiteró la recomendación de evitar acercarse a la Última Milla durante los partidos en caso de no tener boleto para los juegos: "Si no tienen boleto para ir al partido, si no tiene que circular por esa zona, agradeceríamos muchísimo, como una recomendación, que la eviten", con el fin de prevenir problemas de congestionamiento vial.

Autoridades sanitarias tienen protocolos frente a enfermedades como el dengue, sarampión y el ébola

La Secretaría de Salud Jalisco garantizó que habrá atención especial sobre cualquier tipo de enfermedades como el dengue o sarampión, así como la atención prehospitalaria en el Estadio Guadalajara. Resalta el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, que "Jalisco está en control total de sarampión; Jalisco está, en estos momentos, en control total respecto a dengue".

El funcionario garantizó que el Estado está preparado con protocolos de atención en caso de enfermedades como el ébola, la cual ha tenido una importante incidencia en países de África como República Democrática del Congo, cuya selección de futbol tendrá un partido en el estadio Guadalajara.

Protección Civil y Bomberos resolverán posibles inundaciones

Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), indicó que habrá comandos unificados en el Estadio Guadalajara y en el C5 de Guadalajara y habrá un despliegue para centros de entretenimiento, movilidad, destinos turísticos, hoteles sede, entre otros, para hacer frente a eventualidades como incendios o el monitoreo meteorológico.

Sobre las inundaciones, reconocen que hay preocupación por las lluvias y ante posibles inundaciones, pero se activarán protocolos de inundaciones. Además, se han implementado actividades como ejercicios de traslados de la selección de Corea del Sur a su sede de entrenamiento.

Así será el Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara

Montserrat Gallardo, Host City de FIFA Fan Fest, resaltó que en el Fan Fest del Centro Histórico habrá activaciones y experiencias inmersivas. También zonas de comida y bebidas para quienes asistan.

Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, habló sobre la llamada "Vibra Jalisco", que tendrá su sede principal en el Auditorio Benito Juárez y abrirá del 11 de junio al 19 de julio de 12:00 a 22:00 horas con algunos partidos, conciertos y acceso gratuito, entre otras actividades.

Esta estrategia se replicará en municipios como Puerto Vallarta.

Además, los conciertos del 17 y 25 de junio en la zona de la Minerva serán gratuitos y estarán Maná y Alejandro Fernández, respectivamente.

La Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Michelle Fridman, resaltó que se ha superado la cantidad de 90 mil habitaciones disponibles para el Mundial.

Y destacó la opción de los Pueblos Mágicos para que los turistas también visiten Jalisco y disfruten de distintas actividades como recorridos tequileros, vinícolas, la Costalegre, Puerto Vallarta, entre otros destinos importantes.

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OB