Mundial 2026: Tras quejas de comerciantes y restauranteros retiran una parte de las vallas en el Centro Histórico de Guadalajara

Desde el año pasado muchos restaurantes y comerciantes del Centro Histórico vieron caer sus ventas por las obras de remodelación que se realizaron con motivo del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 y ahora también por las vallas que se instalaron por el FIFA Fan Fest.

Restaurantes, fondas, prestadores de servicio y locatarios se quejan de la falta de ventas por los cercos que se instalaron a lo largo de la Plaza Tapatía aislándolos del evento.

Restaurantes se ven afectados

Un caso es el de Paola Romero, del restaurante Paceños, ubicado detrás del Teatro Degollado, quien denunció en redes sociales que invirtieron en su negocio, capacitaron a su personal en inglés para prepararse ante la llegada de turistas, sin embargo desde el lunes pasado, debido a la instalación de vallas se quedaron excluidos.

Norma González, empleada de un restaurante de comida mexicana, explicó que desde el año pasado las ventas del restaurante bajaron considerablemente.

"Nos afectaron mucho, cayeron como un 70 por ciento, esto empezó desde el lunes pasado, pero nosotros ya veníamos arrastrando desde la remodelación que fueron nueve meses donde estuvimos cerrados porque aquí desde que empezaron las obras se cerró", dijo Norma González.

Otro afectado es Roberto del restaurante La Tertulia que vio caer sus ventas en más de un 50%.

"Nos afectaron mucho casi 10 meses , aquí estaban las vallas para las obras y esperemos que ahorita las obras se mejoren porque siempre nos aventamos mucho con las obras", dijo Roberto

Los mecanógrafos también se vieron muy afectados por la poca afluencia de gente.

"Sí nos afectó, viene gente que ya nos conoce, pero la gente que no conoce no tiene forma de pasar, está todo cerrado, amurallado no está muerto pero está moribundo", dijo el señor Antonio quien hace manuscritos a máquina para los juzgados.

Tras quejas de comerciantes retiran vayas

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que la Presidenta, Vero Delgadillo, solicitó la revisión del cumplimiento de los planos aprobados para la instalación del FIFA Fan Festival en el centro histórico de la ciudad. Esto, como parte de las actividades previas del Gobierno de Guadalajara de cara al inicio de dicho festival.

"Derivado de un recorrido de revisión y un diálogo con los organizadores, se solicitó el retiro de algunas estructuras que no estaban contempladas y que bloqueaban la visibilidad y acceso a varios negocios en la zona de portales que están en el inicio de la Plaza Tapatía. Es importante mencionar que por la madrugada de este jueves comenzó el retiro de dichas estructuras" , precisó el Ayuntamiento.

El Gobierno de Guadalajara reconoció la voluntad de los organizadores para que a todos los sectores del centro les vaya bien y reafirma su compromiso de que el Mundial se juegue en toda la Ciudad para dejar beneficios a toda la población y comercios, incluyendo los del Centro Histórico, donde se realizará el FIFA Fan Festival.

Para ello, se delinearon seis estrategias que tienen como eje central el impulso a la economía local, con acciones como la posibilidad de ampliación de horarios, apoyos para que los negocios puedan transmitir los partidos del Mundial, pabellones de gastronomía y apoyo a emprendedores, así como actividades deportivas, turísticas y culturales en las once comunidades de la ciudad.

NG