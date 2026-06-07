Tres ciudades, un Mundial y miles de experiencias

A días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para recibir a miles de visitantes en tres Entidades: Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León. Más allá de su papel como sedes deportivas, estas Entidades funcionarán como vitrinas del patrimonio histórico, cultural y turístico del país.

Durante el torneo, cada una ofrecerá recorridos urbanos, espacios públicos y zonas naturales que permitirán a los aficionados conocer distintas expresiones del territorio mexicano fuera de los estadios.

Catedral de Guadalajara. Ubicada en el Centro Histórico, este inmueble es un ícono arquitectónico conocido por sus distintivas torres de estilo neogótico. ESPECIAL

Vida pública, patrimonio y celebración

La capital de Jalisco concentrará buena parte de su actividad turística en el Centro Histórico, donde se articula un circuito peatonal que reúne edificios civiles, religiosos y culturales.

La Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado y el Museo Cabañas (también Hospicio Cabañas) -declarado Patrimonio Mundial- conforman el eje principal, junto con la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación, espacios que durante el Mundial se transformarán en puntos de encuentro.

En esta zona se encuentra el FIFA Fan Festival Guadalajara 2026, que operará a lo largo de los 39 días del torneo. Las transmisiones principales de los partidos se realizarán en la Plaza de la Liberación, con capacidad para 40 mil personas de manera simultánea y una afluencia estimada de más de 2.5 millones de visitantes.

Fuera del corazón histórico, Guadalajara ofrece otros recorridos consolidados. El Mercado San Juan de Dios reúne comercio tradicional y cocina local. El Paseo Chapultepec articula restaurantes, foros y espacios de convivencia. En Zapopan, la Basílica mantiene una afluencia constante de visitantes, mientras que en Tlaquepaque, El Parián funciona como centro de reunión para la música y la compra de artesanías.

A estos puntos se suman áreas recreativas como el Bosque Los Colomos y el Acuario Michin.

Monumentos como la Glorieta de La Minerva y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres funcionan como referencias urbanas y escenarios de concentración ciudadana. Destaca que, en el marco de la justa mundialista, Maná y Alejandro Fernández ofrecerán conciertos gratuitos en La Minerva.

Por su parte, los museos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) también llevaron a sus salas distintas exposiciones encaminadas al Mundial de futbol; en el Museo de Paleontología se presenta la exposición “Un bípedo corre en el pasto”, mientras que en la Casa Museo López Portillo está la exposición “Once maneras de ponerse una camiseta”, a partir del 10 de junio.

Otra muestra que tanto jaliscienses como turistas pueden visitar es “El que la cambia la falla”, la cual fue inaugurada en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ). Esta muestra reúne pinturas inspiradas en los coloridos uniformes del exarquero mexicano Campos. La exposición estará abierta hasta el 6 de septiembre.

Además, sobre el Paseo Alcalde se tendrá la exposición fotográfica “La Unión Europea en la Cancha. Reflejos de una pasión compartida”.

Fuera de la ZMG, el Museo Nacional del Tequila ofrecerá durante los fines de semana de junio y el primero de julio una programación gratuita de mariachi y agrupaciones locales; además, el Pueblo Mágico ofrece visitas para recorrer el paisaje agavero.

Ángel de la Independencia. Monumento de 45 metros de altura ubicado en Paseo de la Reforma. ESPECIAL

Capas históricas y red cultural

La Ciudad de México concentrará una parte significativa de la atención mundialista y turística. Su Centro Histórico reúne algunos de los espacios más visitados del país: el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Templo Mayor. A pocas calles se localizan el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, que conforman un corredor cultural activo durante todo el año.

El Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes de América Latina, integra una amplia red de museos y espacios recreativos. El Castillo de Chapultepec alberga el Museo Nacional de Historia, mientras que el Museo Nacional de Antropología concentra colecciones dedicadas a las civilizaciones prehispánicas. En la misma zona se ubican el Museo Tamayo, el Zoológico de Chapultepec y diversos lagos de uso recreativo.

Otros barrios amplían la oferta turística. En Coyoacán, la Casa Azul funciona como museo dedicado a Frida Kahlo, en un entorno de calles empedradas y plazas públicas. Polanco concentra recintos como el Museo Soumaya y el Museo Jumex, además de una amplia oferta comercial. A lo largo del Paseo de la Reforma se localizan monumentos como el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, que conectan el centro con Chapultepec.

Xochimilco conserva parte del sistema de canales de origen prehispánico, donde se realizan recorridos en trajineras. A las afueras de la ciudad, la zona arqueológica de Teotihuacán ofrece acceso a las Pirámides del Sol y la Luna, uno de los destinos más visitados del país y una extensión natural de la experiencia turística de la capital.

Cerro de la Silla. Ícono del paisaje de Monterrey. AFP

Ciudad industrial y entorno natural

En el norte del país, Monterrey, Nuevo León, combina infraestructura urbana de gran escala con espacios naturales integrados a su zona metropolitana. La Macroplaza articula edificios públicos, museos y el Faro del Comercio, y conecta con el Paseo Santa Lucía, un canal que enlaza el centro con el Parque Fundidora. Este corredor permite recorridos a pie o en embarcación y se ha convertido en una de las principales rutas turísticas de la ciudad.

El Parque Fundidora, antiguo complejo industrial reconvertido en espacio cultural y recreativo, alberga museos, áreas abiertas y recintos para espectáculos. En su entorno se localiza el Estadio Monterrey, una de las sedes mundialistas. Hacia el Centro Histórico, el Barrio Antiguo conserva la traza urbana de los primeros asentamientos de la ciudad; los fines de semana cobra vida con el Corredor del Arte, dedicado a la venta de piezas y objetos de colección.

La oferta cultural se completa con recintos como el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) y el Museo Metropolitano. En el ámbito religioso y arquitectónico destacan la Catedral Metropolitana y la Basílica de Guadalupe, diseñada por Pedro Ramírez Vázquez.

Monterrey también se distingue por su cercanía con zonas naturales. El Cerro de la Silla, visible desde distintos puntos de la ciudad, funciona como referente geográfico.

El Parque Ecológico Chipinque, dentro de la Sierra Madre Oriental, ofrece senderos y miradores. A corta distancia se encuentran el Parque La Huasteca, las Grutas de García y el Cerro del Obispado, donde se localizan el Palacio del Obispado y un mirador urbano.

Estas áreas amplían la experiencia turística hacia actividades al aire libre y recorridos fuera del centro urbano.