Clima HOY en Guadalajara: Hora en la que lloverá esta noche en la AMG ¿Afectará la tormenta tropical Boris?

Si planeas salir esta noche en Guadalajara, no olvides el paraguas. La llegada de la Tormenta Tropical Boris al océano Pacífico cambiará drásticamente el clima hoy, trayendo lluvias intensas que complicarán tu regreso a casa. Descubre a qué hora inician las precipitaciones y cómo protegerte.

Lee también: La mejor birria cerca de Guadalajara que debes probar en el Mundial 2026

Este lunes 8 de junio de 2026, el clima en la capital de Jalisco se presenta con un ambiente templado y cielos mayormente nublados desde las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C como mínima y alcanzarán hasta los 28°C durante la tarde, generando una sensación térmica pesada, bochornosa y altamente húmeda para todos los habitantes.

Sin embargo, la verdadera preocupación para los tapatíos llegará justo al caer el sol, cuando las condiciones atmosféricas den un giro radical. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido diversas alertas preventivas debido a la fuerte inestabilidad que dominará la región occidente del país durante las próximas horas, obligando a modificar los planes nocturnos de muchos ciudadanos.

¿A qué hora lloverá hoy en Guadalajara?

Los pronósticos meteorológicos más recientes indican que las precipitaciones más fuertes comenzarán a registrarse a partir de las 18:00 horas en diversas zonas de la metrópoli. A medida que avance la tarde y caiga la noche, la probabilidad de lluvia aumentará drásticamente hasta alcanzar un 89%, acompañándose de posibles tormentas eléctricas y vientos moderados que refrescarán el ambiente.

Para las 20:00 horas, se espera que los chubascos sean constantes y generalizados en gran parte del Área Metropolitana, afectando severamente el tránsito vehicular. Por ello, las autoridades de vialidad recomiendan a los conductores extremar precauciones, ya que la visibilidad se reducirá notablemente y el pavimento mojado podría ser el causante de múltiples accidentes viales en las principales arterias.

El impacto directo de la Tormenta Tropical Boris

La respuesta a estas fuertes precipitaciones se encuentra en la Tormenta Tropical Boris, el segundo ciclón de la actual temporada que se desplaza lentamente frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, alterando por completo el clima a nivel nacional.

Aunque el centro de este poderoso meteoro no impactará directamente a la ciudad tapatía, sus extensas bandas nubosas y el abundante ingreso de humedad están afectando severamente a Jalisco, Colima y Michoacán. Esto explica a la perfección el cielo encapotado que hemos visto hoy y el altísimo riesgo de aguaceros torrenciales durante la jornada nocturna.

La circulación constante de este fenómeno meteorológico mantendrá las condiciones inestables y lluviosas al menos hasta la madrugada del próximo martes. Las rachas de viento en la ciudad podrían alcanzar los 26 km/h, lo que no solo refrescará el ambiente nocturno, sino que también aumentará el riesgo de caída de ramas, árboles o posibles fallas en el suministro eléctrico.

Este inicio de semana estará profundamente marcado por el agua y la fuerte influencia ciclónica en todo el occidente de México. Mantente a salvo, planifica tu noche con mucha anticipación y no dejes que las intensas lluvias te tomen por sorpresa en medio del habitual caos vial que caracteriza a la ciudad durante las tormentas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS