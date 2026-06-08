Mundial de Futbol 2026: Presentan balón monumental de arte Wixárika

En el marco del Mundial de Futbol 2026, este jueves será presentado un balón monumental de arte Wixárika realizado por 25 artesanos de la comunidad de San Andrés Cohamiata ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

El balón busca reconocer el talento artesanal mexicano a través de una intervención artística de gran escala, este fue realizado por empresas, organizaciones y gobierno; será presentado en el Estadio Guadalajara en la zona de última milla.

La intervención fue desarrollada en colaboración con Raúl Rosas Chavarín, fundador de Sausalito Box, un estudio creativo mexicano dedicado a transformar el arte Wixárika en experiencias artísticas contemporáneas de alto impacto.

Raúl Rosas detalló que la elaboración del balón duró casi ocho semanas de tiempo y participaron 25 artesanos de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic.

"Para todos en general fue un gran logro esta obra porque nunca habíamos hecho algo tan grande y en los tiempos que nos pidieron. Es algo muy único porque sabemos que va a representar a México en el Mundial será una pieza que mucha gente se va querer tomar fotos por el tamaño", comentó.

Aclaró que no fue fácil la realización de la obra de arte debido a la cantidad de artesanos que participaron y a que cada quien tenía una idea de lo que quería plasmar.

"Otro tema era coordinar la logística, los materiales, era difícil calcular el área, el costo", precisó. Georgina Gómez, presidenta de Mujeres Empoderadas A.C.; explicó que se pensó en hacer algo donde dignificarán el trabajo de los artesanos y los micro empresarios de Jalisco.

"Hace más de un año nosotros pensábamos qué podríamos aportar desde Mujeres Empoderadas y pensamos en hacer balones en fibra de vidrio", explicó.

EL INFORMADOR/J. Velazco

EL INFORMADOR/J. Velazco

Balón Wixárika celebra la riqueza cultural del país

De esta manera la asociación impulsó la creación y adopción de balones por parte de las empresas. "Se crearon 30 balones de dos metros y dos balones de cuatro metros que ya comenzaron a instalarse en diferentes puntos de la ciudad. Están en centros comerciales, plazas públicas y en empresas", detalló.

En esta iniciativa participaron Tequila Don Julio, Diageo, Host City Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Mujeres Empoderadas A.C. y Sausalito Box

La obra celebra la riqueza cultural de México y demuestra el poder de la colaboración para impulsar el talento local y fortalecer el legado cultural de cara a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La iniciativa busca proyectar el talento y la creatividad de las comunidades locales ante una audiencia global, generando un espacio de encuentro entre la cultura, la tradición y el deporte.

La intervención artística incorpora elementos inspirados en el simbolismo Wixárika y en valores vinculados con el territorio y la identidad mexicana, como el respeto por la tierra, la cultura del agave, el cuidado del agua y la conexión con las comunidades.

Una pieza monumental que honra las tradiciones mexicanas

3.6 metros de diámetro.

100 kilogramos de chaquira

10 millones de chaquiras colocadas a mano

50 kilogramos de pegamento

25 artesanas y artesanos participantes

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AO

