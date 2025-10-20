El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este viernes 17 de octubre nublado y existe una probabilidad ligera de lluvia. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán, y cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en la mayor parte de Colima, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas menores a 35 km/h en Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán.

Meteored prevé para hoy en Guadalajara nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 29 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 24 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

La probabilidad de lluvia en Guadalajara este día es casi nula.

Lluvia en Guadalajara

Lunes 1% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Martes 5% de probabilidad de lluvia 31 – 12 °C Miércoles 0% de probabilidad de lluvia 30 – 13 °C Jueves 0% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C Sábado 5% de probabilidad de lluvia 29 – 14 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C

Clima nacional

Un canal de baja presión prevalecerá al interior del territorio mexicano, y en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el occidente del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste); así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Chihuahua.

Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, reforzará la probabilidad de lluvias en los estados del sur del litoral del Pacífico mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

