Lluvias muy fuertes acompañan el inicio de semana para varias regiones del país, informó este lunes 20 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el frente núm. 8 con características de estacionario interaccionará con una vaguada en altura extendida desde el oriente del golfo de México hasta la Península de Yucatán, un canal de baja presión sobre el occidente de dicho golfo e inestabilidad atmosférica en el sureste del país, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones: Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones: Selva, Fronteriza y Soconusco); lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (región: Papaloapan), Tabasco (regiones: Sierra y Chontalpa) y Oaxaca (regiones: Papaloapan, Istmo y Sierra Norte); y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (región: Las Montañas), Puebla (regiones: Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), y zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias y chubascos en el noreste de México .

Asimismo, la masa de aire frío asociada al sistema frontal, modificará sus características térmicas, propiciando el gradual aumento de las temperaturas en el oriente del país .

Asimismo, se mantendrá viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz, y rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Durante la noche, dicho frente se debilitará sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país .

Por otra parte, un canal de baja presión prevalecerá al interior del territorio mexicano, y en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el occidente del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste); así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Chihuahua .

Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, reforzará la probabilidad de lluvias en los estados del sur del litoral del Pacífico mexicano .

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones Selva, Fronteriza y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Papaloapan), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Tabasco (regiones Sierra y Chontalpa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero (sureste), Veracruz (región Las Montañas), Campeche (sur y suroeste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

