Martes, 21 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Ciclón

A punto de aparecer el ciclón "Melissa"; a esta distancia está de México

En cuestión de horas, se formará la nueva tormenta tropical “Melissa” en el Atlántico; ¿Qué tan cerca está de México?

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Este fenómeno, daría forma al siguiente ciclón tropical de la temporada en el Atlántico, de nombre

Este fenómeno, daría forma al siguiente ciclón tropical de la temporada en el Atlántico, de nombre "Melissa", el número 13 de hasta 17 que se esperan. ESPECIAL / CANVA

“Melissa”, la siguiente tormenta tropical de la temporada en el océano Pacífico está a nada de formarse, pero ¿Qué tan cerca está de México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila la posible formación de una zona de un ciclón tropical en el océano Atlántico en el transcurso de este día. A través de su cuenta de X, informó:

Revisa: Llega el día más caluroso de la semana para Guadalajara este martes

Zona de baja presión asociada con una onda tropical al oeste de las Antillas Menores, incrementa a 100% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localiza aproximadamente a mil 875 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical en el transcurso del día.

Consulta: Viene nuevo frente frío que reactivará lluvias en estos estados

Este fenómeno, daría forma al siguiente ciclón tropical de la temporada en el Atlántico, de nombre "Melissa", el número 13 de hasta 17 que se esperan.

 ESPECIAL / Conagua ESPECIAL / Conagua
 ESPECIAL / Conagua ESPECIAL / Conagua 

Otro fenómeno avanza en el Pacífico

Por su parte, Conagua también informó de un fenómeno en el Pacífico, del que refirió:

No te pierdas: Así se distribuirán las lluvias en México este martes

Zona de baja presión al sur de Guerrero, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 540 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta "Sonia".

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones