“Melissa”, la siguiente tormenta tropical de la temporada en el océano Pacífico está a nada de formarse, pero ¿Qué tan cerca está de México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila la posible formación de una zona de un ciclón tropical en el océano Atlántico en el transcurso de este día. A través de su cuenta de X, informó:

Zona de baja presión asociada con una onda tropical al oeste de las Antillas Menores, incrementa a 100% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza aproximadamente a mil 875 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, y se desplaza hacia el oeste.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical en el transcurso del día .

Este fenómeno, daría forma al siguiente ciclón tropical de la temporada en el Atlántico, de nombre "Melissa", el número 13 de hasta 17 que se esperan .

Otro fenómeno avanza en el Pacífico

Por su parte, Conagua también informó de un fenómeno en el Pacífico, del que refirió:

Zona de baja presión al sur de Guerrero, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 540 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta "Sonia" .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

