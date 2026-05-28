Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 28 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla