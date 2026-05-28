Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 28 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

