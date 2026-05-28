Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 28 de mayo determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.Según se informó, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga