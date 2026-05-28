Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 28 de mayo determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se informó, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

