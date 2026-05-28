Jueves, 28 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 28 de mayo determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se informó, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones