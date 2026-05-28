Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 28 de mayo prevé que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

