Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 28 de mayo prevé que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa