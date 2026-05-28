Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

