Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla