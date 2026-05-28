Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 28 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey