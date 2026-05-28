Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 28 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

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Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

