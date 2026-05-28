Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

