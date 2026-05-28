Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga