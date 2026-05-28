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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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