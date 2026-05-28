Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta