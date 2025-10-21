Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; junto a canales de baja presión en el occidente; y la zona de baja presión al sur de Chiapas, con 20% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la franja costera, el sur y áreas montañosas de Jalisco. En Puerto Vallarta se espera la caída de chubascos puntuales por la tarde.

A esta lloverá hoy, 21 de octubre, en Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta, el cielo permanecerá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 31 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.6 mm— en el 60% de su región durante las siguientes horas:

08:00 a 10:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm 11:00 a 12:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm

ESPECIAL / IAM

También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.

Nueva zona de presión el sur de Oaxaca y Chiapas

Según reportó hoy el SMN, en punto de las 06:00 horas, la zona de baja presión localizada a 540 kilómetros al sursuroeste de Punta Maldonado, en el estado de Guerrero, mantuvo 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días, con desplazamiento hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

ESPECIAL/IAM

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO