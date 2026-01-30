Viernes, 30 de Enero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 30 de enero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 31 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

