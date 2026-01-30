Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 30 de enero anticipa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos