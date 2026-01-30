Viernes, 30 de Enero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

El clima en Guadalajara para este viernes 30 de enero anticipa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

