Oxxo Gas dona más de 30 mil litros de gasolina a diversas asociaciones civiles

Oxxo Gas a través de su iniciativa Litros con Causa, donó el año pasado un total de 30,480 litros de gasolina a diferentes organizaciones sin fines de lucro , con el objetivo de ayudarles a fortalecer su movilidad operativa y respaldar acciones que contribuyen al desarrollo social y sostenible de las comunidades donde opera.

La contribución es aprovechada para campañas de prevención y apoyo a personas con diabetes, traslado de prótesis para pacientes y de personas en situación de emergencia, entre otras acciones.

Estos recursos contribuyeron a la continuidad de actividades esenciales en salud, atención a emergencias, desarrollo social y apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, ampliando el alcance e impacto de la labor de las asociaciones civiles.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran instituciones como la Cruz Roja Mexicana en distintas entidades, la Federación Mexicana de Diabetes y Fundación PAME, las cuales utilizan el combustible donado para traslados de personal, atención médica, servicios de emergencia, visitas comunitarias y acompañamiento a beneficiarios.

Una de las instituciones que se vio beneficiada fue la Cruz Roja Mexicana en.

"Nosotros a pesar de que somos una institución de carácter privado sobrevivimos con los donativos que nos hace la sociedad y parte de eso son los litros de gasolina que nos donó Oxxo Gas que nos permiten salir a atender los servicios", explicó Karla Natalia Lamas Márquez, Coordinadora Local de Socorros de Cruz Roja Mexicana en Guadalajara.

La institución recibió 2 mil litros mensuales de combustible para seis ambulancias durante un periodo de tres meses. Cada una de las ambulancias atiende entre 70 a 80 servicios diarios.

"Todos los días se abastecen las ambulancias por la cantidad de servicios que se están cubriendo y es necesario cubrirlo todo los días y es un costo que cubre la Cruz Roja Mexicana y el apoyo de Oxxo Gas nos ayuda bastante porque las ambulancias se surten todos los días de gasolina", añadió.

Gisela Ayala, Directora Ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, expresó que "la movilidad es fundamental para que Asociaciones integrantes de nuestra red puedan llevar prevención y educación en diabetes a más comunidades. Gracias al apoyo de Oxxo Gas, a través de Litros con Causa, hemos fortalecido nuestras campañas y acciones de acompañamiento, lo que nos ha permitido llegar a más personas e impulsar con mayor fuerza la detección oportuna y el autocuidado como pilares para mejorar su calidad de vida".

Por su parte, Adriana Durán Lezama, Coordinadora del Programa de Prótesis Infantiles de Fundación PAME, manifestó que "contar con este apoyo en combustible representa una herramienta clave para poder movilizar a los beneficiarios del programa de prótesis a diversas actividades para asegurarnos que sus traslados sean seguros y dar seguimiento a nuestros programas para mantener presencia en instituciones educativas y comunidades. Este donativo fortalece de manera directa la operación de la organización. El apoyo de Oxxo Gas nos permite ampliar nuestro impacto y seguir brindando atención digna y oportuna a quienes más lo necesitan."

Litros con Causa forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Oxxo Gas y está alineado con su enfoque de bienestar comunitario y abastecimiento responsable, al reconocer que la movilidad es un habilitador clave para que las organizaciones sociales puedan cumplir su misión y llegar a más personas.

Sonia Arrambide, directora de Recursos Humanos de Oxxo Gas, señaló que "en Oxxo Gas entendemos que la movilidad es un habilitador del bienestar comunitario. A través de Litros con Causa transformamos el combustible en apoyo tangible para organizaciones que trabajan todos los días por la salud, la atención a emergencias y fomentan el desarrollo social, reafirmando nuestro compromiso de generar impacto positivo en las comunidades donde operamos".

