Policía de Guadalajara detiene a hombre por quemar cables en alcantarilla

Un hombre fue arrestado por elementos de la Policía de Guadalajara por presuntamente quemar cables sueltos al interior de una alcantarilla del túnel de Avenida Hidalgo y Pablo Villaseñor, en la Colonia Arcos Vallarta.

Un reporte ciudadano alertó a los oficiales sobre un incendio en la zona mencionada. Al arribar al sitio, se percataron de que salía humo de una de las alcantarillas, por lo que solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Tras sofocar el fuego, un hombre, identificado como Javier "N", de 50 años de edad, salió de la alcantarilla y refirió que se encontraba quemando cables sueltos, lo que habría provocado las llamas, por lo que los policías procedieron con su detención y su traslado ante un Juez Cívico.

De acuerdo con el artículo 16, fracción V del Reglamento de Justicia Cívica de Guadalajara, Incinerar llantas, plásticos y similares, cuyo humo cause molestias, altere la salud o trastorne el medio ambiente; es una infracción contra el medio ambiente, la ecología y la salud.

Puede sancionarse con entre 24 a 36 horas de arresto o multa de 20 a 2 mil UMAS equivalentes a 2 mil 346 a 234 mil 320 pesos.

