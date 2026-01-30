Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 30 de enero informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

