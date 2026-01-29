Los casos de sarampión en Jalisco colocan a la Entidad en el primer lugar nacional y el brote ha sido tal, que autoridades decidieron cerrar ocho escuelas donde se registraron casos, pero ¿Dónde se encuentran?

En ocho escuelas de Jalisco se han detectado casos confirmados de sarampión, por lo que algunos grupos han suspendido las clases presenciales hasta nuevo aviso , informó el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores.

Indicó que otras cuatro escuelas están bajo monitoreo al detectarse casos sospechosos de la enfermedad .

Las escuelas afectadas se encuentran en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tepatitlán ; en siete de las ocho donde hubo casos confirmados fue necesario cerrar un grupo en cada una, mientras que en otra se suspendieron las clases presenciales en tres grupos.

En estas escuelas se reportó el contagio de 23 estudiantes , por lo que la Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios que consisten en revisar y promover casa por casa la vacunación contra el sarampión en 25 manzanas a la redonda de las escuelas y los domicilios de los alumnos que han enfermado.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión, de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 28 de enero, en el país se cuentan 7 mil 732 casos acumulados de esta enfermedad, desde su inicio en febrero de 2025.

Jalisco ocupa el primer lugar nacional en lo que va del presente año en casos confirmados acumulados, con 718 .

En segundo lugar está Chiapas, donde se cuentan 212 casos en este año.

El sarampión, una enfermedad reemergente

El sarampión es un padecimiento grave que puede ocasionar encefalitis, ceguera, sordera, y es causante de la muerte de uno de cada mil niños y niñas , señalaron la doctora en Investigación Biomédica Básica de la UNAM, Susana López Charretón, y su alumna de doctorado, Zayda Yurley Fonseca Cobos.

Destacaron que, debido a la disminución en la cobertura de vacunación, el sarampión se ha convertido en una enfermedad reemergente en muchas partes del mundo, incluido México, y se estima que para alcanzar la inmunidad de rebaño debe estar vacunada cerca de 95% de la población y en nuestro país es de aproximadamente 70% , de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022.

Explicaron que la caída en la inmunización contra esta enfermedad sucedió a partir de la pandemia por la COVID-19, la cual distrajo recursos y atención sanitaria para la población pediátrica en el orbe, y se ha agravado por los movimientos de migración y guerras, entre otros aspectos.

Además, indicaron que se están presentando brotes en regiones de Asia y Europa donde también existen los llamados movimientos antivacunas, los cuales sostienen que ocasionan daños y aseguran que no inmunizan a los infantes porque no quieren ponerse nada artificial.

OA

