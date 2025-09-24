Zoológico de Guadalajara ofrece entradas a 1 peso: qué incluye y cómo comprar los tickets

Con motivo de su aniversario número 37, el Zoológico de Guadalajara anunció que tendrá entradas para niños en tan solo 1 peso. Con esta promoción, los menores de 3 a 11 años de edad podrán acceder a las actividades del paquete Guadazoo. Asimismo, los mayores también podrán disfrutar un precio reducido en boletos, los cuales, para ellos, costarán 37 pesos.

El Zoológico de Guadalajara, enclavado en la Barranca de Huentitán, ofrece desde hace más de tres décadas un espacio de esparcimiento a las familias tapatías, en donde también se promueve la cultura de conservación ambiental.

Este espacio destaca por ser uno de los Zoológicos más grandes de México, albergando y reproduciendo especies en peligro, como el lobo mexicano.

De este modo, el Zoológico de Guadalajara es un espacio idóneo para la educación ambiental y la recreación familiar, ofreciendo a sus visitantes la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y conocer animales de diversas especies.

¿Qué incluye el boleto a 1 peso al Zoológico Guadalajara?

Como se mencionó anteriormente, las entradas económicas al Zoológico de Guadalajara por la promoción de su aniversario son para el paquete Guadazoo. De acuerdo con el sitio web de la organización, este paquete incluye las siguientes actividades:

Ingreso al zoológico

Presentación de aves en el auditorio techado

Villa Australiana, ¡con aviario interactivo!

Herpetario, conoce ajolotes y celebra el logro reproductivo de la Tortuga Casquito, única en México

Selva Tropical

Rancho Veterinario

Maravillas del Kalahari

Monkeyland

CIA museo interactivo

Michilía

CIMBA, el hospital veterinario más grande y moderno

Con esta entrada, las familias también podrán observar a los capibaras, flamingos, lobo marino y otras muchas especies.

El precio habitual de este paquete es de 130 pesos para adultos y 90 pesos para niños.

¿Cómo comprar entradas a 1 peso para el Zoológico de Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio del Zoológico de Guadalajara, los boletos de esta promoción únicamente pueden adquirirse directamente en taquillas, y no aplican con otras promociones, ni en grupos ni excursiones.

Cabe decir que la promoción estará vigente del 11 al 26 de octubre.

En resumen:

Precio de boletos:

Niños de 3 a 11 años: 1 peso

Adultos y mayores de 12 años: 37 pesos

Fechas de la promoción: del 11 al 26 de octubre de 2025; válida únicamente en taquillas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB





