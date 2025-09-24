En una semana, la Arena Guadalajara abre por primera vez sus puertas para recibir a Maroon 5, la banda de pop de talla internacional es una de las más aclamadas en su género en la última década. El día de hoy tienes la oportunidad de adquirir tu ingreso a este evento histórico con una promoción imperdible que te permitirá adquirir dos boletos al precio de uno en determinadas zonas de la Arena Guadalajara.

La fecha es parte del listado de conciertos al 2x1 del largo listado de conciertos que aplican a la promoción del #Supermiércoles de Superboletos, sin embargo, no todas las entradas son parte de esta promoción. A continuación te mencionamos qué boletos puedes adquirir bajo esta promoción.

Dicha modalidad de pago se suma a la promoción exclusiva lanzada por Banco Azteca que permitirá comprar dos boletos al precio de uno del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2025, con un límite de compra de hasta 8 boletos por transacción.

Estas zonas del concierto de Maroon 5 se encuentran al 2x1 hoy 24 de septiembre

Gris - $2,197 pesos

Cancha general - $2,150 pesos

Azul - $3,075 pesos

Cancha VIP - $4,190 pesos

Otras facilidades de pago:

Hasta 6 meses sin intereses en compras con tarjetas de crédito Santander y Banorte

Cabe destacar que en este momento solo se encuentran disponibles los boletos para la zona Cancha VIP.

