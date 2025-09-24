Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Todos los eventos a los que aplica la promoción hoy 24 de septiembre están agendados en la Arena Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos seis conciertos de la Arena Guadalajara se encuentran al 2x1 solo por hoy 17 de septiembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 24 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 48 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen cuatro conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
2 de octubre Maroon 5 Arena Guadalajara
11 de octubre Yuri Arena Guadalajara
25 de octubre Fey Hits Tour  Arena Guadalajara
31 de octubre Pimpinela  Arena Guadalajara
22 de noviembre Despechadas Tour  Arena Guadalajara
30 de noviembre El mundo de Fede Vigevani Arena Guadalajara

OB
 

