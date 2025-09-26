Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 26 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Cancún