Este será el día más lluvioso en Guadalajara el fin de semana, del 26 al 28 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevén lluvias este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre. El sitio oficial de Meteored pronostica que mañana, viernes 26 de septiembre, será el día más lluvioso del fin de semana.A continuación te decimos la probabilidad de lluvia para este fin de semana en Guadalajara, de acuerdo al pronóstico del clima: Asimismo, el sitio oficial de Meteored, dio a conocer que del viernes, 26 de septiembre hasta el domingo 28 de septiembre, una onda tropical se desplazará lentamente sobre estados del centro, sur y occidente de viernes a sábado, generando lluvias y tormentas muy fuertes, combinándose con el flujo de humedad que aún se tendrá del ciclón Narda, junto con la cercanía de la Zona Intertropical de Convergencia al litoral sur del país.Con información de Meteored.