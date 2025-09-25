Este será el día más lluvioso en Guadalajara el fin de semana, del 26 al 28 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevén lluvias este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre. El sitio oficial de Meteored pronostica que mañana, viernes 26 de septiembre, será el día más lluvioso del fin de semana.

Pronóstico de lluvias de este fin de semana en GDL

A continuación te decimos la probabilidad de lluvia para este fin de semana en Guadalajara, de acuerdo al pronóstico del clima:

Viernes, 26 de septiembre

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 3:00 17 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 30% en la región 4:00 17 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 30% en la región 14:00 26 grados centígrados Tormenta con probabilidad del 30% en la región 15:00 22 grados centígrados Tormenta con probabilidad del 60% en la región 16:00 22 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 80% en la región 17:00 22 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 70% en la región 18:00 21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 40% en la región

Sábado, 27 de septiembre

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 2:00 17 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 30% en la región 12:00 24 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 30% en la región

Domingo, 28 de septiembre

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 18:00 25 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad del 70% en la región

Luvias y tormentas el fin de semana en centro, sur y occidente

Asimismo, el sitio oficial de Meteored, dio a conocer que del viernes, 26 de septiembre hasta el domingo 28 de septiembre, una onda tropical se desplazará lentamente sobre estados del centro, sur y occidente de viernes a sábado, generando lluvias y tormentas muy fuertes, combinándose con el flujo de humedad que aún se tendrá del ciclón Narda, junto con la cercanía de la Zona Intertropical de Convergencia al litoral sur del país.

Con información de Meteored.

