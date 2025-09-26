UdeG: Elecciones del CGU cierran jornada con participación récord

La tercera jornada de elecciones para renovar el Consejo General Universitario (CGU) concluyó con una participación histórica por parte de estudiantes y académicos, con un incremento del 14% respecto al 2024.

Durante los dos primeros días de votaciones, se registró un total de 126 mil 413 votos por parte del estudiantado. Mientras que en el caso de los profesores, cuyas votaciones se desarrollaron ayer, con el 90% de las actas computadas al corte, se registra un total de 10 mil 315 votos. Con ello, hasta este momento se registran 136 mil 788 votos.

El maestro José Manuel Jurado Parres, integrante de la Comisión Electoral del Consejo General Universitario, explicó que “la comunidad universitaria volvió a decidir. Lo hizo de manera ordenada, sin incidentes y conforme a derecho”.

Destacó que “el proceso transcurrió en orden y con un respeto institucional de la comunidad, primero de los estudiantes, y después de los académicos”.

Los universitarios eligieron a 38 representantes del personal académico de los centros y 48 representantes del alumnado de los centros universitarios; además, nueve representantes del personal académico, nueve del alumnado y nueve del personal directivo del Sistema de Educación Media Superior, todos con sus respectivos suplentes.

