Zoológico Guadalajara tendrá sus entradas a 1 peso; conoce las fechas

El Zoológico Guadalajara celebra su 37 aniversario con una fiesta en grande, pues tendrá sus entradas a tan solo 1 pesos para niños y niñas de 3 a 11 años, mientras que para adultos (a partir de 12 años) el costo será de 37 pesos para el Paquete Guadazoo , una oportunidad única para que disfrutes de la increíble variedad de fauna y actividades que el recinto tiene para ofrecerte.

La promoción es válida del 11 al 26 de octubre de este 2025, para poder validar la oferta, tendrás que comprar tus entradas directamente en taquilla y no aplica en grupos, excursiones y otras promociones.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

¿Qué incluye el boleto de 1 peso para niños y 37 pesos para adultos en el Zoológico Guadalajara?

El Zoológico Guadalajara invita a celebrar y se parte de su gran historia a través de sus increíbles instalaciones, a la par de festejar el logro reproductivo de la Tortuga Casquito, única en México , por ello el Paquete Guadazoo incluye:

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano.

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más.

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos.

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más.

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día!

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas.

Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal.

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más.

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura!

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo!

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

