Zoológico de Guadalajara: Esto es lo que no te puede faltar en una visita

El Zoológico Guadalajara celebrará su 37 aniversario con una promoción especial en el costo de sus entradas, pues del 11 al 26 de octubre de 2025, los boletos tendrán un precio de 1 peso para niñas y niños de 3 a 11 años, mientras que los adultos a partir de 12 años el costo será de 37 pesos para el Paquete Guadazoo.

La dinámica aplicará únicamente en taquillas del recinto y no será válida para grupos, excursiones ni en combinación con otras promociones, con esta iniciativa, el zoológico busca agradecer al público su preferencia e invitar a las familias a disfrutar de su amplia diversidad de fauna y actividades recreativas.

CORTESÍA/ FACEBOOK/ Zoológico Guadalajara

Y si ya estás planeando tu visita al Zoológico Guadalajara durante los días de promoción, te compartimos lo que no te puede faltar durante tu recorrido en el recinto.

Agua suficiente: Mantenerse hidratado es fundamental, especialmente si recorrerás amplias áreas al aire libre.

Gorra o sombrero: El sol puede ser intenso durante la caminata, por lo que cubrir tu cabeza te ayudará a mantenerte fresco y protegido.

Bloqueador solar: Aplícalo antes de salir de casa y vuelve a colocarlo durante el recorrido para evitar quemaduras. Recuerda que gran parte de tu visita será bajo el sol.

Ropa y calzado cómodos: Opta por prendas ligeras y zapatos deportivos que te permitan caminar sin molestias, ya que los zoológicos suelen tener grandes extensiones.

Snacks ligeros o comida: Recuerda que en el Zoológico Guadalajara sí está permitido ingresar con cualquier tipo de alimentos, además de agua natural o de sabor.

Aunque los refrescos, jugos envasados y bebidas alcohólicas no están permitidas.

Cámara o celular con batería suficiente: Capturar los momentos más memorables siempre es parte de la diversión. Considera llevar una batería portátil para no quedarte sin energía.

Respeto por las normas del zoológico: No ingresar objetos prohibidos y mantener limpio el espacio también forma parte de una visita responsable.

¿Qué reglas debo seguir durante mi visita?

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y el bienestar de la fauna y las áreas verdes, el Zoológico Guadalajara dio a conocer las normas que todo visitante debe cumplir durante su estancia.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición de fumar o utilizar productos de tabaco y vapeadores electrónicos, así como ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, mascotas, animales, bocinas, pelotas, bicicletas, drones o scooters. También está restringido tirar basura fuera de los botes, invadir la ruta del tren, alimentar o molestar a los animales fuera de las áreas designadas y bajo las reglas correspondientes, además de dañar árboles, pasto o plantas.

Asimismo, se pide a los visitantes no ingresar a zonas restringidas como caminos de servicio, hábitats y áreas operativas de los animales, así como áreas verdes que no estén destinadas al descanso.

El desalojo del zoológico comienza a las 5:30 de la tarde, y a las 6:00 p.m. todos los visitantes deberán haber salido de las instalaciones. La administración subrayó que se reserva el derecho de retirar a cualquier persona que incumpla estas disposiciones.

NA