El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrarán lluvias este viernes 26 de septiembre. Estos son los detalles del pronóstico del clima:

Guadalajara tiene un pronóstico de lluvia para el viernes del 90 por ciento y se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso por la tarde .

Mañana se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan por la tarde , de acuerdo a Meteored. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 35 km/h por la tarde.

Lluvia para Guadalajara

02:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 18 °C 05:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 23 °C 14:00 horas Tormenta (60% de probabilidad de lluvia) 26 °C 17:00 horas Lluvia débil (80% de probabilidad de lluvia) 22 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara para el viernes es más probable durante la tarde, con tormentas, pero puede suceder también por la madrugada .

Clima nacional del viernes 26 al domingo 28 de septiembre de 2025

El monzón mexicano, divergencia y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste de la República Mexicana, con puntuales intensas en Sonora y Sinaloa.

El frente núm. 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, y mantendrá interacción con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en las entidades mencionadas. Se prevé que al final del periodo de pronóstico el frente se disipe sobre el norte del golfo de México .

La onda tropical núm. 34 se desplazará desde el sur de las costas de Michoacán hacia el oeste, sobre aguas del Pacífico mexicano, sin generar efectos en el territorio nacional.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y centro de México.

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en dicha región.

El huracán “Narda” continuará lejos de costas nacionales; sin embargo, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California .

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA