Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 26 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16