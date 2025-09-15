Si estás pensando asistir hoy a presenciar el Grito de la Independencia en Guadalajara, te damos toda la información relevante que debes saber, pues según el pronóstico del clima se prevén lluvias en esta noche.

A continuación te decimos los horarios en los que se esperan lluvias por la noche.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 15 de septiembre por la noche?

Las festividades de la conmemoración del Día de la Independencia se llevarán a cabo en la zona Centro de Guadalajara, donde se realizará el festejo del 15 de septiembre.

De acuerdo con informes del gobernador Pablo Lemus, el Grito de Independencia se dará alrededor de las 21:15 horas. Para este horario, el sitio oficial de Meteored pronostica lluvia débil con 40% de probabilidad en la región, por lo que te recomendamos preparar tu paraguas e impermeable.

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por la noche se pronostican lluvias y tormentas:

A las 20:00 horas, probabilidad de tormenta.

De 21:00 a 23:00 horas, probabilidad de lluvia débil.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de septiembre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 20:00 20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 22:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS