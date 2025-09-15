Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿LLUVIAS esta noche en Guadalajara? pronóstico del clima para hoy 15 de septiembre

Para este lunes  15  de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 15 de septiembre se prevé lluvias débiles en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ A. Jevvan/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Según el pronóstico de hoy, 15 de septiembre se prevé lluvias débiles en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ A. Jevvan/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Si estás pensando asistir hoy a presenciar el Grito de la Independencia en Guadalajara, te damos toda la información relevante que debes saber, pues según el pronóstico del clima se prevén lluvias en esta noche.

A continuación te decimos los horarios en los que se esperan lluvias por la noche.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 15 de septiembre por la noche?

Las festividades de la conmemoración del Día de la Independencia se llevarán a cabo en la zona Centro de Guadalajara, donde se realizará el festejo del 15 de septiembre.

De acuerdo con informes del gobernador Pablo Lemus, el Grito de Independencia se dará alrededor de las 21:15 horas. Para este horario, el sitio oficial de Meteored pronostica lluvia débil con 40% de probabilidad en la región, por lo que te recomendamos preparar tu paraguas e impermeable.

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por la noche se pronostican lluvias y tormentas:

  • A las 20:00 horas, probabilidad de tormenta.
  • De 21:00 a 23:00 horas, probabilidad de lluvia débil.

Lee también: Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de septiembre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  23 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
20:00  20 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región
21:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
22:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored.

Te puede interesar: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones