El activista ultraconservador, Charlie Kirk —conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EU— falleció este miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un meeting que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó el Comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason.

“Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria” explicó este jueves en una rueda de prensa, Robert Bowles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake City, en el estado de Utah.

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", explicó Mason, que añadió que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bowles. Dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Los investigadores también explicaron en la rueda de prensa celebrada en Orem que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano. Un vídeo compartido en redes sociales tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido muestran una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después del disparo.

