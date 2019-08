Zapopan recibe suspensión por Villa Panamericana; avalan construcción

El Ayuntamiento de Zapopan recibió este viernes la suspensión de un tribunal para que las gestiones de la venta y uso habitacional de la Villa Panamericana continúen, informó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro.

"Por si fuera poco acabamos de recibir hace un momento una suspensión que permite al particular, al socio desarrollador de la Villa, el continuar con todos sus permisos y gestiones, y creo que esa no es la forma, ¿por medio de tribunales nos vamos a arreglar?".

Lemus insistió en su demanda de detener el proceso de venta de la Villa Panamericana para uso habitacional por parte del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal). Esto, con el argumento de recuperar la inversión tomada de los recursos de los trabajadores del estado.

"Lo dejo claro para los que tengan dudas de que si esto es una simulación: no va a haber permisos, entiéndanlo, yo no soy gerente municipal, soy presidente municipal. Si Pensiones tiene un problema financiero ese es problema de Pensiones. Mi responsabilidad es de cuidar el territorio de Zapopan y eso es lo que voy a hacer, si Pensiones quiebra o no quiebra, no es mi problema".

El presidente afirmó que esa decisión se tomó a espaldas del municipio y que nunca fueron incluidos en las negociaciones ni quiere que los incluyan.

Finalmente, volvió a condicionar los permisos al decreto de protección del Bajío.

"Yo no quedo mal con el gobernador porque yo nunca me comprometí a nada".

