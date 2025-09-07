Yo Jalisco apoyo para transporte: Estos son los módulos para realizar el refrendo

El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte Público es una estrategia del Gobierno estatal que busca garantizar la movilidad de los sectores más vulnerables mediante apoyos directos en el pago de pasajes. Actualmente, brinda gratuidad al 100% a estudiantes, mujeres sostén del hogar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, con el fin de aliviar su economía y asegurar su derecho a la movilidad.

Para conservar este beneficio, las y los usuarios deberán realizar su refrendo, informó la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS).

El trámite es obligatorio y se efectúa cada semestre a través de la plataforma yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx, donde se deben actualizar datos, responder encuestas y agendar cita en alguno de los módulos habilitados.

Requisitos según modalidad

Mujeres sostén del hogar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y cuidadores: entregar dos copias de INE o CURP.

Estudiantes: presentar documentación completa cada seis meses para comprobar su inscripción escolar.

Menores de edad: dos copias del acta de nacimiento y el INE del padre, madre o tutor.

Durante el proceso de actualización, las tarjetas seguirán funcionando como monedero electrónico con tarifa a mitad de precio. Una vez concluida la recarga, el beneficio tendrá vigencia hasta el 27 de diciembre.

Quienes no realicen el trámite en el periodo señalado serán dados de baja del padrón de beneficiarios.

Módulos habilitados para refrendo

Los refrendos del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte se llevarán a cabo en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

San Jacinto , Av. San Jacinto S/N, colonia San Andrés, Guadalajara.

, Av. San Jacinto S/N, colonia San Andrés, Guadalajara. CUADI , Calzada Independencia Norte 5075, colonia Huentitán El Bajo, Guadalajara.

, Calzada Independencia Norte 5075, colonia Huentitán El Bajo, Guadalajara. CUGDL , Guanajuato 1045, colonia Alcalde Barranquitas, Guadalajara.

, Guanajuato 1045, colonia Alcalde Barranquitas, Guadalajara. Oblatos , Av. Circunvalación Oblatos 2921, colonia Oblatos, Guadalajara.

, Av. Circunvalación Oblatos 2921, colonia Oblatos, Guadalajara. San Juan de Dios , Av. Javier Mina 100, colonia Centro, Guadalajara.

, Av. Javier Mina 100, colonia Centro, Guadalajara. DIF CDI 11 , Ramón Alcorta 1601, colonia Lomas de Polanco, Guadalajara.

, Ramón Alcorta 1601, colonia Lomas de Polanco, Guadalajara. CUCEA , Periférico Norte 799, Núcleo Universitario, colonia El Belenes, Zapopan.

, Periférico Norte 799, Núcleo Universitario, colonia El Belenes, Zapopan. CUCEI , Boulevard Marcelino García Barragán 1421, colonia Olímpica, Guadalajara.

, Boulevard Marcelino García Barragán 1421, colonia Olímpica, Guadalajara. CODE Paradero, Boulevard Marcelino García Barragán 1820, colonia Atlas, Guadalajara.

Paradero, Boulevard Marcelino García Barragán 1820, colonia Atlas, Guadalajara. DIF Zapopan , Av. Laureles 1151, colonia Unidad FOVISSSTE, Zapopan.

, Av. Laureles 1151, colonia Unidad FOVISSSTE, Zapopan. CONALEP Tonalá , Dunas Norte 180, colonia Loma Dorada, Tonalá.

, Dunas Norte 180, colonia Loma Dorada, Tonalá. CAT del Valle , Av. Concepción 114, Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga.

, Av. Concepción 114, Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga. CETI Tonalá, Loma Dorada Norte 8962, colonia Ejidal, Tonalá.

En los próximos días, la SSAS dará a conocer la información sobre la entrega de tarjetas para las personas aspirantes de la convocatoria 2025B.

YC