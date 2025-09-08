Este lunes 8 de septiembre personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Jalisco realizó el aseguramiento del Conjunto Avaterra, conocido popularmente como Villas Panamericanas. La diligencia es en respuesta a una denuncia interpuesta por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) y que logró un mandato judicial ordenado por el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial.

La carpeta de investigación solicitada por el Fojal argumenta que existe un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos destinados para el fomento de la economía jalisciense, y que en su lugar fueron utilizados para la adquisición del conjunto habitacional.

Las primeras indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales revelan que en el movimiento denunciado participaron diversas empresas fachada que simularon contratos y préstamos, con la intención de ocultar el destino real de los recursos que fueron otorgados de buena voluntad para la generación de empleos y la creación de empresas.

En total, las autoridades han identificado la participación de 77 personas y 39 empresas en este entramado.

La Fiscalía de Jalisco estableció posesión ministerial de custodia sobre 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes, aunque se aclaró que aquellas personas que residen en el lugar y ocupan un espacio no serán molestadas.

El objetivo del aseguramiento es realizar los peritajes y demás diligencias que serán agregadas a la carpeta de investigación.

