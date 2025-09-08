Alcaldesa de Encarnación de Díaz se accidenta; la reportan estable

La presidenta municipal de Encarnación de Díaz, Érika Cuevas, se accidentó esta mañana, luego que un camión sin frenos impactó su camioneta.

De acuerdo con el ayuntamiento de aquel municipio, la camioneta circulaba con la alcaldesa por la calle Hidalgo cuando fue impactada por un camión que transportaba material de construcción y se quedó sin frenos.

"Esta mañana, hace unos minutos, el vehículo de la alcaldesa, Erika Cuevas, circulaba por la calle Hidalgo y fue impactado por un camión sin frenos, que transportaba material de construcción. Nuestra alcaldesa se encuentra estable, pero fue trasladada a un hospital para su revisión" , se indicó en el comunicado.

La alcaldesa fue trasladada a recibir atención médica en estado estable de salud.

"Tiene algunos golpes, ahorita está bien. Ocurrió muy cerca de Aguascalientes, del lado de Jalisco, pero cerca de Aguascalientes”.

La aeronave de la Policía Estatal de Aguascalientes, la trasladó a esa entidad para llevarla a un hospital privado.

