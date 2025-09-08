La actriz mexicana Elsa Aguirre, conocida por su trayectoria en la Época de Oro del cine y sus papeles icónicos en películas de época, decidió acercarse nuevamente a su público con un proyecto especial para compartir su vida y experiencias. Tras años alejada de la vida pública, la intérprete ha iniciado una campaña de despedida a través de redes sociales.

Aguirre, reconocida no solo por su talento sino también por ser considerada uno de los rostros más bellos de México (algunos incluso la comparan con María Félix), anunció la apertura de una página oficial en Facebook para narrar su historia personal y profesional.

“Queridos amigos de la prensa, me da mucho gusto saludarlos. En este tiempo tan interesante de mi vida, porque estoy cerca ya de cumplir los 95 años, quiero decirles que estoy estrenando esta página de Facebook, nueva, Elsa Aguirre”, compartió con entusiasmo la actriz.

Reflexiones sobre su vida y trayectoria

En sus declaraciones, Elsa señaló que desea transmitir a su audiencia los aprendizajes y vivencias acumuladas a lo largo de nueve décadas:

“Para platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya, de mi vida, de mis experiencias tan interesantes… solo teniendo 95 años pueden comprender la magnitud de lo vivido”, expresó.

La actriz también habló sobre su cercanía con la muerte, asegurando que considera este momento como un cierre de ciclo en su vida física, pero que su espíritu continuará su camino:

“Ya tengo más de 40 años de estar aquí (en Cuernavaca). El destino me trajo hasta este lugar para cerrar este ciclo, pero continuaré, de eso estoy segura”, afirmó.

Aguirre agradeció el apoyo recibido en la actualidad, recordando que gran parte de su vida fue solitaria y marcada por la disciplina del yoga, que ha practicado durante más de 60 años.

“Siempre estuve sola en la vida, no pedía consejos ni a mis padres, y ahora tampoco. Gracias al yoga y a mis maestros he encontrado equilibrio y fuerza”, comentó.

Cambio de hábitos y enfoque espiritual

La actriz reveló que uno de los motivos de su alejamiento de la farándula fue su deseo de transformar su vida, dejando atrás el alcohol y enfocándose en la expansión personal y espiritual

“No me sentía bien, estaba tomando y con un hijo. Quería encontrar una posibilidad de cambio para mi vida y mi mente”, explicó.

Asimismo, Elsa enfatizó la importancia del equilibrio entre conocimiento científico y espiritualidad, advirtiendo que el exceso de uno u otro puede generar fanatismo o escepticismo. “Se necesita experiencia, disciplina y trabajo con nosotros mismos para superar la ignorancia. Yo no tuve educación más allá de sexto año, pero aprendí a valorar la vida y la espiritualidad”, añadió.

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua y comenzó su carrera junto a su hermana Alma Rosa tras ganar un concurso de belleza. Debutó en el cine en 1946, participando en aproximadamente 50 películas, incluyendo Ojos de juventud (1948), Lluvia Roja (1950) y Cuidado con el amor (1954). Trabajó con figuras como Jorge Negrete y Pedro Infante.

También incursionó en televisión con telenovelas como Acapulco, cuerpo y alma (1995-1996) y Mujeres engañadas (1999). Recibió reconocimientos como el Ariel de Oro (2003), la Presea Luminaria de Oro (2005) y un homenaje en las Lunas del Auditorio (2009).

Aguirre estuvo casada en tres ocasiones y tuvo un hijo, Hugo Aguirre, fallecido en 1996. Su vida reciente ha estado marcada por la meditación, el yoga y su residencia en Cuernavaca, donde lleva más de cuatro décadas. Actualmente prepara un libro sobre su vida, buscando compartir sus experiencias y reflexiones con sus seguidores.

