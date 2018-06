Wixárikas retienen a altos funcionarios por llevarles sólo promesas

Óscar Bautista Muñoz, integrante de la comunidad wixárika que en Bolaños, Jalisco, tiene presuntamente retenidos a altos funcionarios del gobierno estatal, ofreció algunos detalles del incidente.

Servidores públicos de primer y segundo nivel del gobierno estatal y federal acudieron a dar seguimiento a un conflicto territorial entre los indígenas y ganaderos en Nayarit. Sin embargo, al no recibir más que promesas, voceros de la comunidad wixárika señalaron que habían retenido a los funcionarios, aunque el Gobierno de Jalisco lo negó.





–¿En qué circunstancia están los funcionarios, en una casa o al aire libre?

–Están abajo de un árbol, en la sombra, nomás retenidos y dialogando con los compromisos que ellos han adquirido.

–¿Alguno de ellos ha manifestado que desea retirarse y no se lo permitieron?

–Ahorita todavía nada. No los han dejado ir hasta que no se resuelva esto.

-¿A qué hora llegaron los funcionarios?

–A mediodía, como a las doce.

–¿Cuál es la demanda principal de la comunidad?

–La demanda es la restitución total de sus tierras. Es de un conflicto agrario de territorio con ganaderos en San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan.

–¿Hay señal de celular en donde están los funcionarios?

–Sí hay señal, ellos pueden hablar, pueden comunicarse. Precisamente fue lo que les dijeron. Háblenles a sus contactos. Lo que pasa es que las autoridades vinieron a decir que ya está el dinero para pagar los terrenos, que ya se les va a entregar en diez días, pero todo fue hablado, la comunidad quiere documentos escritos. No trajeron nada, así nomás haz de cuenta que vienen nada más a prometer, a hablar, pues, pero no traen nada, y eso es lo que están pidiendo.

–¿Y cuál es la petición para que los funcionarios puedan dejar el lugar?

–Eso, que traigan documentos legales y sustentados y todo. Documentos oficiales, escritos porque ahorita nada más vinieron a platicar como yo aquí te estoy platicando y ya.

De acuerdo con versiones de voceros indígenas pero que la autoridad no ha confirmado, en la comunidad Mesa del Tirador están retenidos Daviel Trujillo Cuevas, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) y Netzahualcóyotl Ornelas, secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), además de algunos funcionarios del nivel federal.

Además Mario Ramos Velasco, director general de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder); André Marx Miranda, director del Code Jalisco; Lizana García Caballeros, directora general del DIF Jalisco; Mario Vladimir Avilés Márquez, director de Asuntos Agrarios, y Armando Pimentel Palomera, director general de Regiones y Hospitales de la Secretaría de Salud.

Niegan retención

Al respecto, el Secretario General de Gobierno Roberto López Lara sostuvo que los funcionarios no estaban retenidos: “Participan en una asamblea comunal bajo los usos y costumbres indígenas”, señaló vía Twitter.

“Si la asamblea se extendiera, los funcionarios, de acuerdo a usos y costumbres, permanecerían en el lugar hasta que ésta se agote. En ningún momento han estado en peligro alguno. Se trata de una reunión de trabajo con una comunidad que merece toda nuestra atención y apoyo”.

