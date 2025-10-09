"Raymond" sería el ciclón tropical número 17 de la presente temporada, de hasta los 20 que se esperan este 2025, y pronto se formaría; según el pronóstico elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según la proyección, el fenómeno estará cerca de Jalisco dentro de algunas horas, cuando alcance la categoría como tormenta tropical .

No te pierdas: Jueves fresco y con lluvia posible a esta hora en Guadalajara

La mañana de este jueves 9 de octubre, el SMN informó que se ha formado la depresión tropical Diecisiete-E frente a la costa de Guerrero que, eventualmente, dará forma a la tormenta tropical "Raymond" . Su extensa circulación y desprendimientos nubosos ocasionará lluvias fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y sur del territorio nacional.

Por ahora, el fenómeno natural se localiza, en su distancia al lugar más cercano, a 110 km al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (285°) a 22 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Pronóstico por "Raymond"

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima; así como chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se establece zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.

¿Cuándo "Raymond" estará cerca de Jalisco?

El pronóstico es que "Raymond" se convierta en tormenta tropical este mismo jueves. Pero sería mañana viernes, cuando el ciclón esté muy cerca de Jalisco .

Se prevé que mañana viernes la tormenta tropical "Raymond" se ubique a 135 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

Te puede interesar: TODO sobre el frente frío que perturbará a México en horas

Para ese mismo día, pero por la tarde, "Raymond" estará a 230 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA