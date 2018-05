Wixárikas no permitirán proceso electoral

Autoridades comunitarias de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de Bolaños exigen que el gobierno federal intervenga en la solución del conflicto agrario y se respeten los límites entre Nayarit y Jalisco

A partir de este jueves nadie podrá entrar a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de Bolaños, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, al norte de Jalisco, y no se permitirá el desarrollo del proceso electoral en este territorio, informaron autoridades comunitarias.

El miércoles por la noche venció el plazo que los indígenas impusieron al presidente Enrique Peña Nieto para que acudiera a la comunidad o enviara a un representante, a fin de resolver el conflicto agrario de más de 10 mil hectáreas que los pobladores tienen con ganaderos de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit.

Incuso, las 35 escuelas de nivel básico y medio que hay en este territorio indígena pararán labores y se cerrarán dos carreteras que atraviesan la comunidad wixárika.

Desde el 30 de abril unos 400 wixárikas permanecen en el puesto de control y vigilancia, ubicado en paraje Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, y a partir de ayer vigilan que no entren partidos políticos o personas que tengan que ver con los procesos electorales y decomisan todo material de propaganda electoral para impedir con ello la realización de los comicios en su territorio.

Además de este puesto vigilancia hay otros tres: uno en Cerro de la Puerta, otro en Las Cañadas y uno más en El Pacheco.

La exigencia de la comunidad wixárika es que el gobierno federal intervenga en la solución del conflicto agrario y se respeten los límites entre los estados de Nayarit y Jalisco para no fragmentar más su territorio ancestral.

La comunidad informó que a partir de hoy los cuatro puestos de vigilancia cerraran la carretera Tepic-Aguascalientes en el tramo de Mesa del Tirador a Las Cañadas, y la Carretera Huejuquilla-Amatitan, desde Cerro de la Puerta a El Pacheco.

"Ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México, puesto que creo que todos los mexicanos ya no nos sentimos representados, tenemos un estado fallido, tenemos la ausencia del Estado de Derecho y creo que no nada más los wixaritari estamos sufriendo estos vacíos jurídicos del Estado Mexicano", señaló Ubaldo Valdez, vocero de la Caseta de Vigilancia de Mesa del Tirador a través de un comunicado.

La comunidad indígena exige que para resolver el conflicto con los ganaderos de Huajimic se generen las condiciones sociales y de seguridad para que el Tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic pueda ejecutar las sentencias dictadas en su favor por el Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara.

Aunque este conflicto es histórico, los wixárikas decidieron comenzar la recuperación de su territorio invadido en el 2007, interponiendo 47 juicios de restitución agraria basándose en un título virreinal otorgado por la Corona Española y reconocido por el Estado Mexicano en 1953.

Hasta ahora se han ganado 13 juicios y sólo se han podido restituir dos predios ante la resistencia de los ganaderos que se ha tornado violenta.

La comunidad indígena insiste en que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano intervenga a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), para solucionar de manera pacífica el conflicto y se indemnice a los ganaderos afectados, pero no han obtenido respuesta.

JA