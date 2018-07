Vuelven al Congreso diputados derrotados en las urnas

Concluido el periodo de campañas, formalizaron su reincorporación al Congreso del Estado diputados que buscaron saltar a otro cargo, pero perdieron en las urnas.



En sesión extraordinaria del pleno del Poder Legislativo, se avaló la modificación de la integración de las comisiones legislativas y de la Mesa Directiva para considerar a los legisladores que regresaron.



Volvieron a la bancada priista: Rocío Corona, Liliana Morones, María del Refugio Ruíz Moreno, Antonio López Orozco, Hugo Contreras y Hugo René Ruíz Esparza. También Claudia Delgadillo regresó, como legisladora independiente, tras su salida de las filas priistas para ser candidata a Guadalajara por la coalición Juntos Haremos Historia. Omar Hernández regresó en la fracción del Partido Verde.



No se han reincorporado Ramón Guerrero de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Bañales del PRI, y el independiente Pedro Kumamoto.



Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que esperan que el legislativo local mantenga el trabajo y puedan revisar algunos de los temas pendientes. Aunque por la vía plurinominal aseguró un segundo periodo en el Congreso estatal, el diputado naranja no confirmó si se mantendrá al frente de su bancada.



Caro Cabrera se calificó como alfarista más que emecista, señaló que es interesante la integración de la siguiente legislatura; donde MC tendrá 14 diputados, Morena y PAN ocho cada uno, el PRI cinco, PRD dos, Verde y Partido del Trabajo uno respectivamente.



"Estamos en un proceso muy particular, va a reconstruirse todo el espectro político del país; era previsible que el sistema de partidos como estaba ya no daba para más. Es un proceso de transformación de los institutos políticos", comentó



Por otra parte, los diputados aprobaron desechar una solicitud de juicio político contra el presidente municipal y regidores de Encarnación de Díaz.

