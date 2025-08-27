La mañana de este miércoles, se registró un aparatoso percance vial sobre la autopista Guadalajara - Colima, que involucró cuatro vehículos, entre ellos un tráiler.

Los hechos sucedieron alrededor de las 9:00 horas en el kilómetro 90+500 de la vía ya mencionada, a la altura del Tecnológico de Ciudad Guzmán, en el municipio de Ciudad Guzmán.

De acuerdo con la información preliminar, un tráiler que conducía a exceso de velocidad por la lateral, en la incorporación a la carretera libre El Grullo - Ciudad Guzmán, no alcanzó a detenerse, impactando contra tres vehículos que esperaban incorporarse a la vía antes mencionada.

Así, el tráiler impactó contra un vehículo Nissan Tsuru Blanco, una Hyundai Tucson blanca con negro y una Nissan Xtrail gris, que terminó encima de la parte frontal del tráiler y sobre la camioneta blanca.

Hasta el momento y de forma preliminar, se reporta solo una persona lesionada que fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Guzmán.

El hecho fue atendido por las autoridades municipales, la Cruz Roja Mexicana y la Policía Vial del Estado de la Región, que se encargó del cierre de este tramo y del desvío de los automovilistas.

OB