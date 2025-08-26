Un fuerte olor a gas alertó a asistentes y vecinos del Palacio Federal de Guadalajara, ubicado en el cruce del Paseo Alcalde y la calle Hospital, así como a quienes se encontraban en el edificio del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara que se encuentra a sus espaldas.

La coordinación de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, así como su homóloga estatal (UEPCBJ), indicaron que, alrededor del mediodía, recibieron varios reportes relacionados con el olor, que emanaba de los alrededores del recinto, por lo cual acudieron al punto a verificar qué es lo que sucedía, solicitando el apoyo del personal del SIAPA.

Mientras esto ocurría rápidamente comenzaron a evacuar, por cuenta propia y de manera preventiva, las personas que se encontraban en ambos edificios, tratándose de 600 personas que realizaban trámites en el Palacio Federal y 46 trabajadores del recinto, así como 305 personas que se hallaban en el SEMS.

De acuerdo con las autoridades en materia de Protección Civil y Bomberos se determinó, luego de las revisiones exhaustivas realizadas por sus elementos, que el olor había derivado de una mala maniobra: personas en una finca ubicada frente al Palacio Federal decidieron lavar un tanque estacionario de gas LP de 300 litros, tirando el agua que posteriormente, con los residuos de gas, se esparció por la azotea, llegando el agua hasta las tuberías de la zona y ocasionando así que se esparciera el aroma del gas.

El olor a agas derivó de una mala maniobra. ESPECIAL/Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara

Debido a que el agua con la que se lavó el tanque terminó en el drenaje, fue necesario que las autoridades procedieran al saneamiento de las tuberías de la zona con químicos especiales que contrarrestan los efectos del gas. Los elementos también procedieron a limpiar y sanear la azotea donde se hallaba el tanque para eliminar el etil mercaptano producido.

Por el hecho no se registraron personas lesionadas, por lo cual no hubo necesidad de registrar ningún traslado a puestos de socorros. Solo se atendió a un hombre que presentó malestares generales, como mareos y dolor de cabeza, producido por el olor. De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, la zona se encuentra ya fuera de cualquier peligro.

Ante cualquier situación similar la población puede llamar de inmediato al número general de emergencias 9-1-1, donde deberá brindar a la persona operadora el cruce exacto y la colonia donde ocurren los hechos, para que esta derive de inmediato al personal capacitado para atender la situación.

