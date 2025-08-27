Por no contar y no pagar licencias municipales, no estar reglamentados e invadir el espacio público, el Gobierno de Jalisco prepara demandas contra algunos propietarios de anuncios espectaculares que están instalados en varios puntos de la ciudad.

"Tenemos que acabar los espectaculares en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta se hizo y miren lo bonito que se ve" , dijo el gobernador del Estado, Pablo Lemus.

El mandatario explicó que se presentarán cuatro órdenes de aprehensión contra los propietarios de estos anuncios.

Explicó que primero enviará a los ayuntamientos para que el Gobierno del Estado entre en apoyo para combatir la contaminación visual y después enviará una iniciativa de Ley al Congreso del Estado para darle facultades al Gobierno del Estado para combatir la contaminación visual.

"Están por salir algunas órdenes de aprehensión contra dueños de espectaculares y lonas irregulares que son colgadas en edificios, colgaron algunas en los alrededores de La Minerva y en el Centro Histórico y vamos a convertir estos asuntos en penales" , aseguró.

Añadió que a través del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) se propuso a los municipios para que los Cabildos aprueben un acuerdo donde le den facultades al Gobierno del Estado para ir contra la publicidad irregular.

Explicó que ya se presentó un acuerdo en Zapopan y próximamente se presentarán en Guadalajara.

La disputa contra algunos propietarios de anuncios espectaculares del actual gobernador Pablo Lemus se inició cuando fue alcalde de Zapopan en el 2018.

En aquel entonces presentó denuncia contra el empresario del ramo de la publicidad en gran formato, Francisco Padilla, propietario de West Media.

