Viral: Mujer estadounidense es aventada por no usar cubrebocas en Ajijic (VIDEO)

En redes sociales circula un polémico video en el que una mujer aparentemente de origen estadounidense, fue aventada en las calles de Ajijic, Jalisco, debido a no portar cubrebocas en la banqueta. Sin embargo, el agresor tampoco traía la mascarilla puesta. Los hechos habrían ocurrido esta semana en el poblado de la Riviera de Chapala.

En el video se observa que la mujer caminaba por la banqueta y que alguien le gritó que no pasara por ese lado de la acera porque no traía cubrebocas.

Posteriormente de un carro rojo otro estadounidense le gritó "consigue un cubrebocas", ella se acercó y le tose en la cara, trata de huir y el otro señor que vestía de azul le dice una grosería en inglés.

Ante esto, la mujer se regresó y dijo: "Porqué me tiene que tratar así como mierda, por venir de este lado de la banqueta, no soy peligrosa, ya tuve Covid-19 y no soy contagiosa".

Uno de los hombres le repite que se aleje, cuando otro sujeto se acerca y con groserías en inglés le pide que se vaya; ella reaccionó pegándole con su bolsa y él la empujó contra una camioneta gris estacionada.

Hasta el momento se desconocen los nombres de los involucrados y el desenlace del pleito.

