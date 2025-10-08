El reciente monólogo de Bad Bunny durante su participación en el programa Saturday Night Live generó una fuerte controversia en ciertos sectores políticos de Estados Unidos. En su intervención, el artista puertorriqueño destacó que su próxima presentación en el Super Bowl 2026 representaba un logro importante para la comunidad latina y lanzó un comentario que desató reacciones opuestas:

“Si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender (español)”.

La frase no pasó desapercibida, especialmente entre figuras del Partido Republicano, como la congresista Marjorie Taylor Greene, quien respondió con dureza a través de su cuenta oficial de X.

“Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su perversa y no deseada actuación en el medio tiempo del Super Bowl”, escribió la legisladora conservadora por el estado de Georgia.

Greene aprovechó la ocasión para insistir en su propuesta de ley que busca declarar al inglés como el idioma oficial del país.

“Sería un buen momento para aprobar mi proyecto de ley para hacer del inglés el único idioma oficial de Estados Unidos”, añadió, al tiempo que criticó los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, asegurando que la NFL “debe dejar de tener actuaciones sexuales demoníacas durante sus espectáculos de medio tiempo”.

X/@RepMTG

El proyecto al que se refiere la congresista fue presentado el 5 de marzo y aún se encuentra en las primeras etapas del proceso legislativo. La iniciativa pretende que el inglés sea reconocido como la lengua oficial del Gobierno Federal. Si bien no impide la enseñanza de otros idiomas, establece que quienes soliciten la naturalización deberán demostrar que pueden leer y entender la Constitución estadounidense en inglés.

Mientras tanto, Bad Bunny también acaparó titulares por un motivo completamente distinto. La revista Billboard lo nombró esta semana como “el mejor artista latino del siglo XXI”, distinción basada en su desempeño dentro de las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs, que abarcan el periodo comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2024.

En su publicación, Billboard destacó que “Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global”. Asimismo, subrayó que “Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo”.

Así, mientras el cantante celebra su reconocimiento internacional, su comentario en SNL sigue alimentando un intenso debate sobre el idioma, la identidad y la representación latina en Estados Unidos.

Con información de EFE

