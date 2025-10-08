El cantante puertorriqueño Bad Bunny no solo se conforma con su éxito en la música, sino que también ha dado un "gran paso" en la industria de la moda con sus colaboraciones con Adidas.

Fue a través de redes sociales donde se filtraron imágenes del cantante luciendo este nuevo calzado, y las y los fans no pueden esperar su lanzamiento.

Bad Bunny y Adidas lanzaran BadBo 1.0

El BadBo 1.0 es el primer modelo de zapatos creado desde cero por Bad Bunny y Adidas. Este lanzamiento demuestra el talento del artista no solo en el escenario, sino también en el diseño y la creatividad.

Este modelo representa la esencia del artista, al combinar su energía urbana con un toque de estilo deportivo.

Incluso podría compararse con la serie EQT de Adidas y con la estética de las Air Jordan 6 y 7.

FIRST LOOK ��



Bad Bunny’s adidas BadBo 1.0 signature shoe dropping next year ���� @hypedsolutions pic.twitter.com/zrOcfRJWCx— Nice Kicks (@nicekicks) October 6, 2025

Una mezcla de nostalgia con energía urbana

El vínculo de Bad Bunny con Adidas se ha convertido en una de las colaboraciones más fuertes y con mayor sentido que la marca ha desarrollado en los últimos años.

Desde las Forum Buckle Low “The First Café” hasta las Gazelle Indoor “Cabo Rojo” y “San Juan”, cada lanzamiento ha contado una historia propia, inspirada en su infancia en Puerto Rico.

��Bad Bunny x adidas Badbo 1.0



Llegan las primeras imágenes oficiales de las BadBo 1.0, el primer signature shoe de Bad Bunny adidas. Una silueta creada desde cero, con identidad propia y carácter inconfundible. Cada línea, cada material y cada detalle reflejan la creatividad de… pic.twitter.com/41DteD8F5v— BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) October 4, 2025

¿Cuándo es el lanzamiento del BadBo 1.0?

Es importante resaltar que por el momento la fecha de lanzamiento no esta confirmada por la marca; no obstante se estima que sea en la primavera-verano de 2026, a pesar de que Adidas aún no ha dado detalles de este nuevo modelo que promete ser la sensación para todas y todos los fans del interprete de DtMF.

AS